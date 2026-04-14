Turchia sparatoria in un liceo nel sud-est del Paese | l’attentatore si suicida

Una sparatoria si è verificata in un liceo nel sud-est della Turchia, provocando il ferimento di 16 persone, principalmente studenti. L’attentatore, un ex studente dell’istituto situato nella provincia di Sanliurfa, si è tolto la vita sul posto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Non ci sono altre persone arrestate o coinvolte per il momento.

“Sparava direttamente a chiunque incontrasse”, queste le parole di un testimone presente durante una sparatoria che ha sconvolto nella mattinata di oggi un liceo nel sud-est della Turchia. L’attacco è avvenuto nel distretto di Siverek, nella provincia di Sanliurfa, dove un giovane armato è entrato all’interno dell’istituto scolastico aprendo il fuoco contro studenti e personale. Secondo le autorità locali, il bilancio è di 16 feriti, in gran parte studenti, trasportati negli ospedali della zona per ricevere le cure necessarie. L’assalitore, nato nel 2007 ed ex studente della stessa scuola superiore, si è tolto la vita utilizzando la propria arma al termine dell’aggressione.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Turchia, sparatoria in un liceo nel sud-est del Paese: l’attentatore si suicida Sparatoria in un liceo turco, si suicida l'attentatoreL'assalitore che ha iniziato a sparare dopo essere entrato in un liceo nel sud est della Turchia, in provincia di Sanliurfa, si è tolto la vita con... Sparatoria in un liceo turco, diversi feriti: si suicida l'attentatoreL’assalitore che ha iniziato a sparare dopo essere entrato in un liceo nel sud est della Turchia, in provincia di Sanliurfa, si è tolto la vita con...