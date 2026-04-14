Turchia 50 milioni per il solare | l’Italia rilancia -sisma

Il Fondo Clima, gestito da CDP e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ha destinato 50 milioni di euro per aiutare la regione meridionale della Turchia a riprendersi dal terremoto. La somma sarà utilizzata per finanziare progetti nel settore delle energie rinnovabili, in particolare nel settore solare. La decisione arriva mentre si intensificano gli sforzi internazionali per supportare le zone colpite dal sisma.

Il Fondo Clima, gestito da CDP e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, stanzia 50 milioni di euro per sostenere la ripresa della Turchia meridionale. Le risorse saranno destinate alla banca turca TKYB, con l’obiettivo di finanziare impianti fotovoltaici nelle zone colpite dal sisma del 2023, puntando su una ricostruzione che integri le energie. L’operazione economica affonda le radici nel Protocollo d’Intesa siglato a Roma il 29 aprile 2025. In quell’occasione, durante il business forum legato al vertice Italia-Turchia, CDP e TKYB avevano stabilito una collaborazione per promuovere settori di interesse comune, con un specifico sulla finanza climatica e sul rafforzamento dei legami economici tra i due Paesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turchia, 50 milioni per il solare: l’Italia rilancia -sisma Ricostruzione, l'Umbria accelera: 50 milioni per 72 opere e fondi per le chiese del sisma 2023Dalla Madonna della Neve a Santa Teresa degli Scalzi: stanziati i fondi (max 10% del valore) per la progettazione degli interventi nelle zone di... Leggi anche: Turchia, scossa da 4.6: il sisma superficiale che ha svegliato la zona Argomenti più discussi: Fondo Clima (MASE-CDP), finanziamento da 50 milioni alla turca TKYB per ripresa post terremoto; Partnership solare tra Italia e Turchia da 50milioni di euro; Mercato Milan: Leao verso l'addio, fissato il prezzo; Hera raddoppia la centrale geotermica di Ferrara con un investimento da 50 milioni. In Turchia sono certi: Calhanoglu giocherà nel Galatasaray Come riportato dal dirigente e opinionista Taner Karaman negli studi di A Spor TV, mancano soltanto le firme per l’approdo in Turchia del centrocampista nerazzurro dalla prossima s - facebook.com facebook #Calhanoglu-Galatasaray al 99% si farà. Dalla Turchia: "Manca solo l'1%, ovvero la firma" x.com