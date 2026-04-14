Tumori ereditari | nuova rete tra Benevento e Napoli per la prevenzione

L’ASL di Benevento e l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli hanno firmato una convenzione triennale dedicata alla gestione dei tumori ereditari. L’accordo prevede l’attivazione di un percorso diagnostico e terapeutico dedicato nel territorio sannita, con l’obiettivo di migliorare la prevenzione e il trattamento di queste forme di tumore. La collaborazione mira a garantire un supporto più strutturato per i pazienti e le famiglie coinvolte.

L’ASL di Benevento e l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale di Napoli hanno siglato una convenzione triennale per gestire i tumori a trasmissione ereditaria, attivando sul territorio sannita un percorso diagnostico e terapeutico specifico. L’intesa mira a integrare la medicina territoriale con l’alta specializzazione oncologica, garantendo ai pazienti un monitoraggio costante che va dalla prevenzione genetica fino al follow-up clinico. Integrazione tra Napoli e il Sannio: il modello della Rete Oncologica. La nuova collaborazione si inserisce nei binari tracciati dal Decreto del Commissario ad Acta n. 98 del 2016, che ha istituito la Rete Oncologica Campana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tumori ereditari: nuova rete tra Benevento e Napoli per la prevenzione Leggi anche: Tumori urologici ereditari, in Italia ogni anno oltre 5.500 casi Leggi anche: Fuori dal gregge contro i tumori. Prevenzione tra gli adolescenti Si parla di: Tumore ovarico, 'ancora troppe disuguaglianze nei percorsi di cura, rafforzare rete'; ASL Benevento e Pascale, al via convenzione triennale per la gestione dei tumori eredo-familiari.