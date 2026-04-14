Una recente scoperta nel trattamento del tumore al pancreas offre nuove speranze per i pazienti. La malattia, nota per la sua diagnosi difficile e le poche opzioni terapeutiche efficaci, potrebbe beneficiare di una terapia innovativa approvata di recente. Questa novità rappresenta un passo avanti rispetto alle metodiche tradizionali, aprendo la strada a possibili miglioramenti nelle prospettive di cura. La notizia ha suscitato attenzione tra gli specialisti del settore.

Per il tumore del pancreas, una delle diagnosi più temute e difficili dell’oncologia, arriva finalmente una notizia che rompe anni di immobilismo terapeutico. Un nuovo farmaco orale, daraxonrasib, ha mostrato risultati mai visti prima negli studi clinici di fase III: sopravvivenza quasi raddoppiata e un rischio di morte drasticamente ridotto. Un traguardo che, secondo gli esperti, potrebbe segnare l’inizio di una nuova era nella cura di questa neoplasia aggressiva. Il tumore del pancreas è noto per la sua diagnosi tardiva e per la scarsità di opzioni terapeutiche efficaci. Storicamente, i pazienti in seconda linea superano a fatica i 6–8 mesi di sopravvivenza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Tumore al pancreas: la nuova terapia che cambia le prospettive

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Tumore al pancreas: nuove cure e frontiere di ricerca

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