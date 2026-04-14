Donald Trump ha dichiarato al Corriere della Sera di essere rimasto sorpreso nel constatare che Giorgia Meloni non desidera offrire assistenza nella guerra in corso. Durante una conversazione telefonica, l’ex presidente ha affermato di aver frainteso le intenzioni della leader italiana, esprimendo delusione per la mancanza di supporto. La sua affermazione segnala una rottura nelle relazioni tra le due figure politiche.

«Non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato». Lo ha detto Donald Trump raggiunto telefonicamente dal Corriere della Sera, riferendosi a Giorgia Meloni. Che, dopo qualche tentennamento, ha condannato l’attacco rivolto dal presidente Usa a papa Leone XIV. Poi il tycoon ha rincarato la dose: «Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo». LEGGI ANCHE: La tempesta perfetta di Meloni ora in rotta con Israele e con l’amico Trump Leone XIV e Giorgia Meloni (ImagoeconomicaVatican Media). Meloni ha definito «inaccettabili» le parole di Trump contro Leone XIV.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump rompe con Meloni: «Non vuole aiutarci nella guerra, mi sbagliavo su di lei»

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