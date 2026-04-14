In un’intervista al New York Post, l’ex presidente ha dichiarato che si sta considerando un luogo diverso dal Pakistan per tenere i colloqui con l’Iran. Al momento, non sono stati forniti dettagli sul nuovo sito scelto. La comunicazione si inserisce in un quadro di consultazioni tra le parti coinvolte, senza ulteriori specifiche sui motivi o le tempistiche di questa decisione.

"Abbiamo in mente un altro luogo" per i colloqui con l'Iran. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista al New York Post. "Si stanno muovendo delle cose ma non credo che sarà lì che faremo il nostro prossimo incontro", ha aggiunto il presidente riferendosi al Pakistan. "I colloqui potrebbero riprendere nei prossimi due giorni" ha detto Trump.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trump, 'per colloqui con Iran stiamo pensando ad altro luogo, non Pakistan'

Trump suspends attacks on Iran for two weeks

Guerra in Iran, oggi è il giorno dei colloqui ad alta tensione a Islamabad. Delegazione Usa in Pakistan. Slitta la trattativaRoma, 11 aprile 2026 – Tensione alla vigilia dei colloqui Usa-Iran, in programma oggi a Islamabad.

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