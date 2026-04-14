Un confronto tra figure pubbliche si è trasformato in una serie di accuse e risposte dure. Un politico ha commentato il Papa definendolo un debole, mentre un altro esponente ha replicato di non temere queste affermazioni. Il dibattito ha evidenziato come le divergenze politiche possano sfociare in attacchi verbali più accesi, superando le normali manifestazioni di dissenso.

È la cuspide di un fenomeno che da contrapposizione politica, legittima se vogliamo, si fa aggressione verbale, decisamente meno legittima. Così, ieri, Donald Trump ha affondato il colpo su Papa Leone XIV con un post sul suo social Truth. «È debole in materia di criminalità e pessimo in politica estera», scrive l'inquilino della Casa Bianca in riferimento al Pontefice. E ancora: «Parla di “paura” dell'amministrazione Trump, ma non menziona la paura che la Chiesa Cattolica e tutte le altre organizzazioni cristiane hanno provato durante il Covid, quando arrestavano sacerdoti, ministri e chiunque altro per aver celebrato funzioni religiose». Poi la butta sul “grimaldello” familiare: «Preferisco di gran lunga suo fratello Louis a lui, perché Louis è un vero sostenitore del MAGA.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump esagera e attacca: “Il Papa è un debole”. Leone replica: “Non ho paura di lui”

Trump attacca il Papa: “Debole e pessimo in politica estera”. Il Pontefice: “Non ho paura e non dibatto con lui”WASHINGTON – Donald Trump spara a zero su Papa Leone, il primo pontefice americano nella storia della chiesa cattolica.

Delirio Trump contro Leone XIV: “Non sarebbe Papa senza di me”. La replica: “Non ho paura. Non dibatto con lui” | VIDEOUn attacco senza precedenti che segna una rottura inimmaginabile tra la Casa Bianca e il Vaticano.

L'appello A TRUMP e ai leader della Terra di PAPA LEONE : Tornino al dialogo

Il finto Camerlengo: "E' buono e caro, ma se Trump esagera invece di porgere l'altra guancia gli porgerà una mano in faccia". In sottofondo - mentre parla - la messa: “Scambiatevi un segno di pace, con tutti tranne che con il Presidente Usa". x.com

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