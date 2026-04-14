Trump attacca anche il papa | È un debole e non mi scuso

Un politico ha recentemente rivolto critiche al papa, dichiarando che lo considera un debole e affermando di non voler chiedere scuse. Ha anche espresso disappunto riguardo alle opinioni del pontefice su alcune questioni internazionali, come il programma nucleare iraniano e l’intervento militare in Venezuela. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di polemiche pubbliche, senza ulteriori dettagli sulla reazione del Vaticano.

Il papocchio Dal presidente anche un’immagine con lui come Gesù. Che negli Usa fa molto più scandalo Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. «Non voglio un papa che pensi sia ok che l’Iran abbia armi nucleari. Non voglio un papa che considera l’attacco americano al Venezuela terribile». «E non voglio un papa che critica il presidente degli Stati uniti, perché sto facendo esattamente ciò che sono stato eletto, con numeri schiaccianti, per fare».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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