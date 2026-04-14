Truffa del finto carabiniere il figlio di un’anziana chiama i poliziotti | 21enne arrestato sulla porta di casa

Un giovane di 21 anni è stato arrestato davanti all'abitazione di un'anziana a Torino, colto nel tentativo di mettere in atto la truffa del finto carabiniere. La polizia è intervenuta dopo la chiamata del figlio della donna alla centrale operativa, che aveva segnalato la presenza sospetta. L’arresto è avvenuto sul posto, impedendo che la truffa andasse a buon fine.

La segnalazione del figlio alla centrale operativa della questura e la prontezza dei poliziotti hanno scongiurato il tentativo di truffa, perpetrata con il cosiddetto metodo del finto carabiniere, messo in atto ai danni di una signora residente a Torino Cenisia. Gli agenti dell’ufficio.🔗 Leggi su Torinotoday.it Truffa del finto carabiniere a Isernia, anziana costretta a cedere oro e centinaia di euro, arrestato 39enneUn uomo è stato fermato in flagranza di reato e trovato in possesso di 120 g di oro e 600 euro in contanti al termine di un’operazione condotta dalla...