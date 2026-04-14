True compie 8 anni | festa magica tra Care Bears e piccoli ospiti

Il 12 aprile segna il 8° compleanno di True Thompson, con una festa privata a Los Angeles organizzata da Khloe. L’evento è stato ispirato ai Care Bears, coinvolgendo i piccoli ospiti in un’atmosfera gioiosa e colorata. La celebrazione ha visto decorazioni e dettagli che richiamano il mondo dei orsetti magici, creando un momento speciale per il festeggiato e i presenti.

Il 12 aprile, in occasione del passaggio di True Thompson all’ottavo anno di vita, Khloe ha organizzato una celebrazione privata a Los Angeles ispirata al mondo dei Care Bears. La festa, tenutasi presso la struttura ricreativa Off the Wall, ha la partecipazione di un gruppo ristretto di familiari e amici stretti, trasformandosi in un evento che ha unito il divertimento privato a un importante gesto di solidarietà verso la comunità locale. Un universo colorato tra decorazioni e attività creative. L’atmosfera della giornata è stata dominata dai temi cromatici e dai personaggi iconici scelti per l’occasione. All’interno della zona giochi di Los Angeles, gli ospiti sono stati accolti da un arco di palloncini dai colori dell’arcobaleno e da mascotte a grandezza naturale che rappresentavano i protagonisti del tema scelto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - True compie 8 anni: festa magica tra Care Bears e piccoli ospiti Leggere da piccoli, tra adolescenze difficili e ribellioni pagate carePercorsi Dal Brasile di Stefano Volp, alla Germania di Tamara Bach, a Paolo Ventura: sentieri tra i libri per i più piccoli a margine della... Leggi anche: Simona Ventura compie 61 anni: la festa speciale organizzata dall'amica Dora Invernizzi a Lugano tra allegria ed glamour - VIDEO Aku hanya ingin membatalkan pertunangan, tapi tunanganku tidak setuju dan menangis!#cdrama#emosi