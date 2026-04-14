Tromso-Lillestrom mercoledì 15 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Il 15 aprile 2026 alle ore 19:00 si gioca la partita tra Tromsø e Lillestrøm, valida per il quindicesimo turno dell'Eliteserien norvegese. La sfida si svolge prima degli impegni europei estivi delle due squadre: la capolista Tromsø e il detentore della coppa nazionale Lillestrøm. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono disponibili prima dell'incontro.

Si anticipa il turno numero 15 di Eliteserien norvegese in vista degli impegni europei estivi della capolista Tromso e del Lillestrom detentore della coppa nazionale. La squadra di Vik è partita spedita con 4 vittorie in altrettante gare e un primo posto in solitario in classifica. I Gutan hanno dato fiducia ad un tecnico che in 3 anni ha riportato in alto la squadra e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Tromso-Lillestrom (mercoledì 15 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Goztepe-Galatasaray (mercoledì 08 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiRecupero del 27esimo turno di Superlig turca con il Galatasaray di Okan Buruk capolista del torneo impegnato sul campo del Goztepe attualmente quinto...