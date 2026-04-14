Trekking sull' Etna | dai Sartorius al torrente Quarantore

Domenica 19 aprile si svolgerà un'escursione sul versante nord dell’Etna, seguendo il percorso dei Monti Sartorius. Il sentiero attraversa aree con betulle rare a livello mondiale, passaggi tra antiche lave e vedute che si estendono fino alla costa. L’itinerario si conclude presso il torrente Quarantore, offrendo un’esperienza immersiva tra natura e paesaggi vulcanici. L’evento è aperto a chi desidera scoprire questa parte del vulcano.

Domenica 19 aprile ti portiamo lungo uno dei sentieri più suggestivi del versante nord dell’Etna: quello dei Monti Sartorius, tra betulle uniche al mondo, antiche colate laviche e panorami che si aprono fino al mare. Ma non finisce qui. Se siamo fortunati, potremo assistere a uno spettacolo raro.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Trekking sull'Etna fino al rifugio di Monte GemellaroUn’escursione sull'Etna rilassante a quota media, proprio nel momento in cui la natura inizia a risvegliarsi e nell’aria si sentono i primi segnali... Pasqua sull'Etna: trekking fino al rifugio di Monte GemellaroSe stai cercando cosa fare per la Pasqua 2026 Sharing Sicily propone un trekking facile e panoramico sull’Etna fino al Rifugio di Monte Gemellaro,... È nato il nuovo percorso trekking sull’ex ferrovia Sant’Ellero–Saltino Vallombrosa. Partecipa al contest fotografico - facebook.com facebook Trekking sull’Everest, a Sinnai il racconto in biblioteca di Stefano Vascotto e Stefano Pintore x.com