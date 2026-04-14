Tra il 2 e il 4 aprile, una coppia è rimasta intrappolata in una stanza senza via d’uscita in una proprietà affittata a Plantation, in Florida. La situazione ha suscitato preoccupazione quando si è scoperto che la struttura presentava caratteristiche inquietanti, lasciando i due in un vero e proprio incubo. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e delle autorità locali, che stanno indagando sulla vicenda.

Tanyka e Adani Harold hanno vissuto un incubo tra il 2 e il 4 aprile a Plantation, in Florida, rimanendo intrappolati in una struttura affittata che ha presentato caratteristiche inquietanti. La coppia, giunta in zona per partecipare a un memoriale, si è ritrovata chiusa in una stanza con serrature montate al contrario e finestre oscurate, dovendo ricorrere all’intervento delle forze dell’ordine del Broward County per riuscire a uscire. Tra serrature difettose e stanze di cemento: la cronologia del sequestro. L’esperienza negativa è iniziata subito dopo l’ingresso nella proprietà. Dopo aver inserito il codice fornito per l’accesso principale, i due ospiti hanno trovato la porta della camera già aperta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trappola in Florida: coppia chiusa in una stanza senza via d’uscita

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