Trampolino | trionfi senior e storica rivoluzione Under 21

Si è conclusa la trentesima edizione dei Campionati Europei di trampolino elastico, double mini-trampolino e tumbling, che si è svolta presso la Portimao Arena in Portogallo. Durante la competizione sono stati assegnati i titoli continentali nelle diverse specialità, con la partecipazione di atleti provenienti da vari Paesi europei. La manifestazione ha visto performances di alto livello e l’assegnazione delle medaglie nelle diverse categorie di età e discipline.

Il sipario si è definitivamente chiuso sulla Portimao Arena, in Portogallo, dove si è conclusa la trentesima edizione dei Campionati Europei dedicati al trampolino elastico, al double mini-trampolino e al tumbling. L’ultima giornata di competizioni ha l’assegnazione di ben 19 titoli, distribuiti tra le specialità individuali e quelle sincronizzate, sancendo il termine di un evento caratterizzato da un livello tecnico di eccellenza e da una forte partecipazione internazionale. Dominio dei senior e l’esordio storico della categoria Under 21. Le prove che hanno coinvolto gli atleti senior hanno offerto i momenti più spettacolari della competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trampolino: trionfi senior e storica rivoluzione Under 21 Leggi anche: Anticipazioni Verissimo del 21 marzo, i trionfi della campionessa Michela Moioli Il trampolino di Cortina non sarà più un trampolinoDa oltre cent’anni sulla strada che sale verso Cortina d’Ampezzo, poco prima del paese, i visitatori sono accolti dal grosso trampolino per il salto... Scenario: la piscina del torneo. Protagonista inatteso: un trampolino decisamente alto. E una “sfida” tutta da ridere. Sinner, accompagnato dal suo coach Simone Vagnozzi, si è ritrovato a dover affrontare un tuffo tutt’altro che banale. A rendere il tutto ancora pi - facebook.com facebook Sinner vince Montecarlo, si riprende il numero 1 al mondo e va sul trampolino olimpico per festeggiare. Poi guarda giù... x.com