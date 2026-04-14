Tragedia sul Pizzo Tambò | la vittima è il comasco Marco Angelo Curti precipitato oltre i 3.000 metri

Un incidente fatale si è verificato sabato sul Pizzo Tambò, in Valchiavenna, provincia di Sondrio. La vittima è un uomo di 64 anni originario di Pianello del Lario, in provincia di Como. Secondo quanto riferito, l’uomo è precipitato da un’altezza superiore ai 3.000 metri. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

La vittima del tragico incidente avvenuto sabato sul Pizzo Tambò, in Valchiavenna, in provincia di Sondrio, è un comasco: si tratta di Marco Angelo Curti, 64 anni, originario di Pianello del Lario. i funerali si terranno questa mattina nella parrocchia di San Martino.Chi è la vittima e cosa è.🔗 Leggi su Quicomo.it Tragedia sul Pizzo Tambò: escursionista precipita e perde la vitaUn uomo ha perso la vita lungo il pomeriggio di sabato in Valchiavenna, precisamente in Valle Spluga, dopo essere precipitato sul Pizzo Tambò... Tragedia sul Pizzo Tambò: scialpinista morto dopo una caduta in quotaUn tragico evento ha colpito le vette del confine tra Italia e Svizzera sabato 11 aprile, quando un uomo di 65 anni, appassionato di scialpinismo, ha... Tragedia sul Pizzo Tambò: la vittima è un 65enne comasco Marco Curti ha perso la vita mentre praticava scialpinismo in solitaria sopra Madesimo. Le autorità indagano sulle cause, probabile una caduta #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Valchi - facebook.com facebook