Nella mattinata del 14 aprile 2026, alle 8:30, il traffico a Roma risulta molto intenso su quasi tutte le principali strade in ingresso alla città. Le vie più trafficate presentano code e rallentamenti, con congestioni che coinvolgono diverse arterie principali. La situazione si registra in particolare nelle zone di accesso e uscita dal centro urbano, creando difficoltà agli automobilisti che si spostano in queste ore.

Luceverde Roma trovati traffico intenso su quasi tutte le principali arterie in ingresso nella capitale e sui tratti urbani delle autostrade abbiamo code per traffico intenso sul grande raccordo anulare tra via Casilina la via Appia sulla carreggiata interna e te la via Flaminia è la via Cassia su quella esterna file di 2 km sul tratto Urbano della A24 roma-teramo da via Togliatti alla tangenziale est verso quest'ultima sulla stessa tangenziale est code sempre per traffico intenso per via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico incolonnamenti sulla via Salaria sulla via Cassia rispettivamente dall'aeroporto di Olbia...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-04-2026 ore 08:30

Traffico Roma del 08-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità modifiche alla viabilità domani in corrispondenza dell'incrocio...

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Roma, limite 30 km/h nel centro storico

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