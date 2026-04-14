Tra ironia e tradizione popolare | Sgabanaza inaugura la rassegna A Parlém sòl in Dialét
Una nuova rassegna dedicata al dialetto romagnolo prende il via in una località dell’entroterra. La manifestazione, intitolata
La “Cumpagni dla Parochia A.P.S. di Carpena” promuove un ciclo di quattro appuntamenti dedicati alla valorizzazione del dialetto romagnolo, patrimonio culturale del territorio. La rassegna, dal titolo “A Parlém sòl in Dialét”, si svolgerà presso la sala dell’Arena Hesperia di Meldola, con.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Carnevale, la tradizione di febbraio tra riti e festa popolareIl Carnevale, tradizione radicata nel calendario italiano, si celebra ogni anno a febbraio, in concomitanza con il periodo che precede la Quaresima.
Montallegro punta sui libri: Roberto Mandracchia inaugura la rassegna tra piazze e luoghi del borgoL’iniziativa, promossa dal Comune con la consulenza dell’operatore culturale Roberto Bruccoleri, nasce con l’obiettivo di costruire un percorso...