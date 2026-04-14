Tor Cervara picchiato alla fermata del bus | giardiniere aggredito per il cellulare

Un uomo che si trovava alla fermata dell'autobus è stato aggredito da un giovane. L'aggressione, avvenuta nelle prime ore del mattino, è culminata con calci e pugni, mentre il responsabile tentava di sottrargli il cellulare. La vittima, un giardiniere, si è svegliata presto per recarsi al lavoro e si trovava in attesa dell'autobus al momento dell'aggressione.