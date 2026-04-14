Tor Cervara picchiato alla fermata del bus | giardiniere aggredito per il cellulare
Un uomo che si trovava alla fermata dell'autobus è stato aggredito da un giovane. L'aggressione, avvenuta nelle prime ore del mattino, è culminata con calci e pugni, mentre il responsabile tentava di sottrargli il cellulare. La vittima, un giardiniere, si è svegliata presto per recarsi al lavoro e si trovava in attesa dell'autobus al momento dell'aggressione.
Si è svegliato di buon ora per andare al lavoro. Ma alla fermata dell'autobus è stato picchiato, preso a calci e pugni da un giovane il cui unico obiettivo era rapinarlo. Vittima un giardiniere di 60 anni, originario della Bulgaria e residente nella zona di Tor Cervara, aggredito da uno.🔗 Leggi su Romatoday.it
Picchiato dal branco alla fermata del bus: 16enne in ospedale. L'appello sui social: "Chi ha visto parli"Rimini, 28 marzo 2026 – Prima il ricovero in pronto soccorso, poi la denuncia e adesso un’indagine che punta a chiarire ogni dettaglio.
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