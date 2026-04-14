Titanic | l’urto fatale che squarciò il gigante dell’Atlantico

Il 14 aprile 1912, un grande transatlantico si scontrò con un iceberg nell’Atlantico. L’urto causò un grave danno alla nave, che si inclinò e affondò poche ore dopo l’incidente. A bordo si trovavano oltre 2200 persone, e più di 1500 di loro persero la vita nell’incidente. La tragedia del Titanic è ricordata come uno dei disastri marittimi più noti della storia.

Il 14 aprile 1912, il colossale RMS Titanic finì per scontrarsi con un iceberg nell’Oceano Atlantico, provocando una catastrofe che costò la vita a oltre 1500 persone. La nave della White Star Line, partita da Southampton il 10 aprile per raggiungere New York, si spezzò in due parti intorno alle 02:20 del mattino del 15 aprile, dopo aver subito danni letali allo scafo. L’urto fatale e il naufragio del gigante tecnologico. Alle ore 23:40 di quella notte del 14 aprile, la vedetta individuò una massa oscura proprio davanti alla rotta tracciata dal piroscafo. Nonostante i tentativi disperati dell’equipaggio di sterzare, il lato di dritta della nave subì l’impatto con il ghiaccio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Titanic: l’urto fatale che squarciò il gigante dell’Atlantico Kazakistan, il gigante dell’energia che non molla Mosca e apre a PechinoIl Kazakistan è una landa sconfinata fra le ultime propaggini dell’Europa e l’immensa steppa asiatica che occupa la parte centrale di questa nazione. Bosco e l’arte dell’incastro: il cane gigante che non molla la bimbaBosco, un cane di grossa taglia dal manto nero, ha catturato l’attenzione della rete occupando ogni spazio disponibile su una poltrona insieme a una... TITANIC: l’incredibile distruzione della poppa in 3D