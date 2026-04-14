Tirano a Palazzo Foppoli la mostra collettiva Arte in gioco

A Tirano, presso Palazzo Foppoli, è stata inaugurata l'11 aprile la mostra collettiva intitolata

E' stata inaugurata l'11 aprile e sarà visitabile fino al prossimo 21 aprile, la mostra collettiva “Arte in gioco”, allestita a Palazzo Foppoli a Tirano.Questi gli artisti che espongono le loro creazioni: Alberta Spada, Alfredo Vezzoli, Amarte Falciani, Andrea De Giovanni, Angela Paolicelli.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Colleferro. “Our Colours”. A Palazzo Morandi dal 4 al 19 Aprile la mostra collettiva organizzata dall’Associazione “La Via dell’Arte”COLLEFERRO – L’associazione culturale “La Via dell’Arte”, con il patrocinio del Comune di Colleferro, presenta la mostra collettiva d’arte “Our...

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