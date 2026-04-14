Ticosa Acinque rilancia | Progetto strategico da definire al più presto
Sul futuro dell’area Ticosa, si continua a discutere tra le parti coinvolte. Acinque ha ribadito la volontà di proseguire con il progetto, sottolineando la necessità di definire rapidamente un piano strategico. L’interesse riguarda la realizzazione di un intervento che coinvolge direttamente l’ente locale e le aziende interessate. La questione rimane al centro di un confronto aperto, senza ancora una decisione definitiva.
Prosegue il confronto sul futuro dell’area Ticosa. Acinque ha confermato la propria determinazione a portare avanti il progetto, ribadendo la volontà di realizzare l’intervento in accordo con l’ente locale.In una nota ufficiale, la società ha spiegato di aver avviato “immediatamente un attento.🔗 Leggi su Quicomo.it
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