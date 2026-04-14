Tfs e Tfr statali nuovi tempi di pagamento | cosa cambia e per chi

Nuovi aggiornamenti riguardano i tempi e le modalità di pagamento di Tfs e Tfr per i lavoratori pubblici. Le modifiche riguardano specificamente i periodi di erogazione e le procedure da seguire, con l’obiettivo di rendere più chiari gli aspetti amministrativi legati a queste prestazioni. Sono state adottate nuove regole che coinvolgono direttamente i dipendenti pubblici e i rispettivi enti responsabili dei pagamenti.

Arrivano aggiornamenti sui tempi e sulle modalità di pagamento di Tfs e Tfr per i dipendenti pubblici. Con una recente circolare (la numero 30 del 27 marzo 2026), l’Inps ha fatto il punto sulla normativa, fornendo un quadro riepilogativo e introducendo alcune novità, soprattutto sul fronte dei tempi di attesa. Si tratta però di modifiche che non si applicano a tutti i lavoratori. Vediamo, dunque, più nel dettaglio in cosa consistono e chi è interessato. Cosa sono Tfs e Tfr. Quando si parla di liquidazione dei dipendenti pubblici si fa riferimento a due strumenti: il Trattamento di fine servizio (Tfs) e il Trattamento di fine rapporto (Tfr). La distinzione principale riguarda la data di assunzione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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