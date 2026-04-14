Terribile incidente a Torino Mirafiori Sud | donna investita da veicolo pirata morta

Un grave incidente si è verificato oggi a Torino, nel quartiere di Mirafiori Sud, dove un'anziana donna di 86 anni è stata investita da un veicolo che si è allontanato senza fermarsi. L'incidente è avvenuto durante l'ora di pranzo, mentre la donna attraversava corso Unione Sovietica all'altezza dell'incrocio con via Bordighera. Purtroppo, le ferite riportate si sono rivelate letali. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare la vittima.

Un'italiana di 86 anni è morta mentre attraversava corso Unione Sovietica all'altezza dell'incrocio con via Bordighera a Torino all'ora di pranzo di oggi, martedì 14 aprile 2026. A travolgerla sarebbe stato un veicolo pirata, che non si è fermato dopo l'impatto.I sanitari del 118 Azienda Zero.🔗 Leggi su Torinotoday.it Terribile incidente a Bricherasio: donna investita da un'auto, mortaUna donna è morta nella prima serata di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, dopo essere stata investita da un'auto sulla circonvallazione di Bricherasio.