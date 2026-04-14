Terni Tic festival | una quarta edizione piena di eventi ed entusiasmo GALLERIA FOTOGRAFICA
A Terni si è conclusa la quarta edizione del Terni Influencer & Creator Festival, tenutasi dal 9 al 12 aprile. Per quattro giorni, la città ha ospitato numerosi eventi che hanno attirato un grande afflusso di persone. La manifestazione, dedicata a influencer e creator, si conferma come un appuntamento consolidato nel calendario locale. La manifestazione si è conclusa con un bilancio positivo, secondo gli organizzatori.
Un festival ternano doc che, per quattro giorni l’anno, riempie la città di eventi e persone. Si è conclusa con successo anche la quarta edizione del Terni Influencer & Creator Festival, svoltasi dal 9 al 12 aprile. Un’iniziativa in continua crescita, guidata dal direttore Diego Ceccobelli.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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