Tennis tra Barcellona e Monaco solo sorrisi per l' Italia | vincono Sonego Musetti Cobolli e Darderi

Nel corso di una giornata ricca di risultati positivi, il tennis italiano ha ottenuto quattro vittorie tra Barcellona e Monaco di Baviera. I giocatori italiani hanno avuto la meglio sui loro avversari in incontri disputati sulla terra battuta, consolidando i segnali di un momento favorevole per il movimento azzurro. Tra i protagonisti si sono distinti Sonego, Musetti, Cobolli e Darderi, che hanno conquistato i rispettivi match.

Giornata da incorniciare per il tennis italiano tra Barcellona e Monaco di Baviera, con quattro vittorie che confermano il grande momento del movimento azzurro sulla terra battuta. A segno Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, tutti capaci di superare il turno con prestazioni solide. Barcellona, avanti Sonego e Musetti Nel torneo catalano, Sonego ha avuto la meglio su Pedro Martinez con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-4, imponendosi al termine di un match combattuto. Più lineare invece il successo di Musetti, che ha regolato lo spagnolo Landaluce in due set con un netto 7-5, 6-2, mostrando buona continuità e ritmo. Monaco, bene Cobolli e Darderi A Monaco di Baviera arrivano altre due vittorie azzurre.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tennis, tra Barcellona e Monaco solo sorrisi per l'Italia: vincono Sonego, Musetti, Cobolli e Darderi Leggi anche: Sorrisi italiani: a Barcellona rimonta Musetti, Sonego piega Martinez. Ok Cobolli e Darderi a Monaco Tennis, Darderi parte bene a Monaco. Ok Musetti e Sonego a BarcellonaL’azzurro supera Zhang al BMW Open, mentre in Catalogna avanzano Musetti e Sonego.