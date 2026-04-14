A Taranto, circa 200 studenti delle scuole primarie e secondarie hanno partecipato alle masterclass del progetto “Emozionauti”, promosso da un’azienda locale in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’iniziativa si è concentrata sull’insegnamento delle emozioni attraverso attività pratiche e laboratori, con l’obiettivo di favorire l’educazione emotiva tra i giovani. La partecipazione è avvenuta durante incontri nelle scuole della città.

Tarantini Time Quotidiano L’importanza del sorriso e dell’educazione emotiva è arrivata nelle scuole di Taranto con l’iniziativa “Emozionauti”, promossa da TP Italia in collaborazione con l’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune. Le attività hanno coinvolto circa 200 alunni degli istituti “Pertini”, “Giusti – Consiglio” ed “Europa – Basile”, protagonisti di vere e proprie masterclass dedicate alle emozioni. A guidare gli incontri sono stati il dottor Ciappotto e il dottor Capriccio, interpretati da Iacopo Scascitelli e Marco Aresu, artisti del team “Emozionauti”, impegnati in progetti educativi nelle scuole e negli ospedali. Attraverso tecniche di clownterapia, momenti di gioco, dialogo e partecipazione attiva, gli studenti sono stati coinvolti in attività pensate per sviluppare empatia, consapevolezza e capacità relazionali.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, “Emozionauti” nelle scuole: 200 studenti coinvolti nelle masterclass sulle emozioni

Diritto allo studio: 210 mila euro per i libri gratuiti nelle scuole primarie. Coinvolti circa 5 mila studentiRimini investe sul diritto allo studio e conferma la gratuità totale dei libri di testo per le scuole primarie.

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