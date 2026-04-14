Taranto colpito l’omicidio mafioso del 2013 | arrivano gli arresti

Nella notte di lunedì, i Carabinieri e la Direzione Distrettuale Antimafia hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di due individui sospettati di essere coinvolti in un omicidio mafioso commesso a Taranto nel 2013. L’indagine ha ricostruito alcuni aspetti dell’evento, portando all’esecuzione degli arresti. L’azione si inserisce in un più ampio lavoro delle forze dell’ordine contro la criminalità organizzata.

L’azione coordinata dei Carabinieri e della Direzione Distrettuale Antimafia ha portato, nella notte di lunedì, all’arresto di due persone coinvolte in un omicidio mafioso avvenuto nel 2013 a Taranto. La risoluzione di questo vecchio caso giudiziario è stata ufficialmente commentata da Maiorano, esponente della Commissione parlamentare Antimafia, che ha sottolineato come l’operazione attesti la capacità dello Stato di intervenire anche a distanza di anni dai fatti di sangue. La risoluzione di un cold case tra determinazione investigativa e presenza istituzionale. Il lavoro svolto dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto insieme ai magistrati della DDA ha permesso di far luce su un evento criminale che risaliva a tre anni fa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto, colpito l’omicidio mafioso del 2013: arrivano gli arresti Taranto, arresti per omicidio mafioso del 2013: l’intervento dell’on. MaioranoTarantini Time Quotidiano“L’operazione condotta nella notte di ieri a Taranto, che ha portato al duplice arresto per un efferato omicidio mafioso del... Leggi anche: Taranto, svolta in un omicidio del 2013: due arresti per mafia