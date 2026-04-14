Taranto arresti per omicidio mafioso del 2013 | l’intervento dell’on Maiorano

Nella notte a Taranto sono stati eseguiti due arresti relativi a un omicidio mafioso avvenuto nel 2013. L’intervento è stato condotto dalle forze dell’ordine e ha coinvolto le autorità locali. La vicenda si inserisce in un’operazione più ampia volta a contrastare la criminalità organizzata nella zona. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e ha coinvolto anche un parlamentare locale.

Tarantini Time Quotidiano “L’operazione condotta nella notte di ieri a Taranto, che ha portato al duplice arresto per un efferato omicidio mafioso del 2013, rappresenta un segnale concreto della presenza dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata”. Lo dichiara l’on. Giovanni Maiorano, componente della Commissione parlamentare Antimafia, commentando l’attività investigativa che ha portato alla svolta nel “cold case”. “Desidero esprimere il mio più sentito apprezzamento per il lavoro svolto dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto e dalla Direzione Distrettuale Antimafia. La riapertura di questo cold case dimostra determinazione e capacità investigativa, confermando che anche a distanza di anni è possibile fare luce su gravi fatti di sangue”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, arresti per omicidio mafioso del 2013: l’intervento dell’on. Maiorano Leggi anche: Taranto, svolta in un omicidio del 2013: due arresti per mafia Omicidio Marangia, la svolta dopo 13 anni: due arresti nella notte per il delitto del tarantino del 2013Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Taranto potrebbero aver messo la parola fine a un’attesa lunga tredici anni, arrestando il... Dal Mali a Taranto: un viaggio di coraggio e speranza È la storia di Fallaye Dembele, che nel suo libro “Il mio viaggio, il nostro futuro” racconta un percorso intenso, fatto di sfide, sogni e nuovi inizi. - facebook.com facebook Torna l'Uno Maggio a Taranto, sul palco Francesca Albanese: parlerà della Palestina - News x.com