Tamponamento in tangenziale | due feriti e traffico in tilt
Martedì mattina la circolazione sulla tangenziale sud di Piacenza è stata interrotta a causa di un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro veicoli. L’incidente ha provocato due feriti e ha causato forti rallentamenti e blocchi nel traffico, con conseguente disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e chiarire le responsabilità.
Martedì mattina complicato sotto l’aspetto del traffico. Un tamponamento a catena tra quattro auto ha paralizzato la circolazione lungo la tangenziale sud di Piacenza. L’incidente è accaduto intorno alle 8 lungo la corsia in direzione del casello dell’Autostrada A1 di Piacenza Sud, all’altezza di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Uscita Carrassi Poggiofranco, un camion ha sfondato il guardrail creando un tamponamento. Per fortuna senza conseguenze gravi, solo feriti lievi - facebook.com facebook