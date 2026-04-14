Tamponamento in tangenziale | due feriti e traffico in tilt

Martedì mattina la circolazione sulla tangenziale sud di Piacenza è stata interrotta a causa di un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro veicoli. L’incidente ha provocato due feriti e ha causato forti rallentamenti e blocchi nel traffico, con conseguente disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e chiarire le responsabilità.