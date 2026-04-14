Tamponamento a Villa d’Almè | nessun ferito ma code in Val Brembana nella mattinata

Nella mattinata si è verificato un tamponamento a Villa d’Almè, coinvolgendo un tir, un furgone e un’auto. Fortunatamente, nessuno dei conducenti ha riportato ferite. L’incidente ha causato code sulla strada in Val Brembana, in particolare per chi percorreva la tratta da Sedrina verso la città, fino alla rotatoria di Arlecchino. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la viabilità.

L’INCIDENTE. Coinvolti un tir, un furgone e un’auto. Code per chi da Sedrina viaggia verso la città, fino alla rotonda di Arlecchino. Vista la dinamica iniziale, sul posto sono state inviate due ambulanze e un’automedica, ma per nessuna delle persone a bordo dei mezzi è stato necessario il trasporto in ospedale. Presenti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e i carabinieri per i rilievi e per regolare il traffico, ampliato dai lavori di messa in sicurezza della scarpata in un tratto di statale poco distante dall’incidente.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Tamponamento a Villa d’Almè: nessun ferito, ma code in Val Brembana nella mattinata Leggi anche: Tamponamento a Villa d’Almè: nessun ferito, ma code in Val Brembana Massi precipitano sulla Statale. Mattinata di caos in Val BrembanaEnnesima mattinata da incubo per la viabilità della Val Brembana, da tempo oggetto di vibranti proteste da parte degli automobilisti e degli...