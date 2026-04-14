Durante una visita ufficiale in Libano, il ministro degli Esteri italiano ha definito gli attacchi recenti come inaccettabili. Tuttavia, la reazione di Israele all’uscita italiana è stata di forte irritazione, portando a un caso diplomatico tra i due paesi. La visita di Tajani era stata presentata come un momento di vicinanza tra Italia e Libano, ma ha provocato conseguenze inattese sul piano internazionale.

Asia occidentale Il viaggio in Libano del ministro degli Esteri ha sollevato un caso diplomatico. L’ambasciatore d’Italia Luca Ferrari convocato dal governo israeliano Asia occidentale Il viaggio in Libano del ministro degli Esteri ha sollevato un caso diplomatico. L’ambasciatore d’Italia Luca Ferrari convocato dal governo israeliano Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Tajani: «Attacchi inaccettabili». E Israele si infuria con l’Italia

Tajani a Beirut: A Israele chiediamo stop attacchi a civili e a militari Unifil – Il video(Agenzia Vista) Beirut, 13 aprile 2026 "A Israele chiediamo che non ci siano più attacchi contro la popolazione civile libanese, che sia garantita la...

Attacchi in Libano su civili, Tajani condanna e Israele convoca ambasciatore italiano per protestaL'Italia condanna i bombardamenti di Israele sui civili libanesi e chiede de-escalation.

Argomenti più discussi: Israele convoca ambasciatore italiano dopo parole di Tajani a Beirut; Tajani sente Aoun, 'da Israele attacchi inaccettabili, evitare seconda Gaza'; Israele, convocato ambasciatore italiano dopo parole Tajani su Libano; Tajani sente Aoun, 'da Israele attacchi inaccettabili, evitare seconda Gaza'.

MEDIO ORIENTE | Israele convoca l'ambasciatore italiano per protesta contro Tajani. Il ministro ha definito inaccettabili i bombardamenti sui civili in Libano #ANSA - facebook.com facebook

NON HO PAROLE!!! Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Israele ha convocato l'ambasciatore italiano a Tel Aviv Luca Ferrari, per protestare contro le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani sugli attacchi "inaccettabili" contro i civili libanesi. Lo riferiscono fonti d x.com