SuperEnalotto | jackpot da 149 milioni è il nuovo record mondiale

Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto i 149 milioni di euro, stabilendo un nuovo record mondiale per il montepremi più alto mai assegnato in questo gioco. La cifra in palio rappresenta un importo che non si vedeva da quasi diciassette anni e ha attirato l’attenzione di molti giocatori in tutta Italia. Il concorso si sta svolgendo con grande interesse, dato che il montepremi continua a crescere in modo significativo.

Il montepremi del SuperEnalotto sta scrivendo una pagina inedita nella storia dei giochi di fortuna, proiettandosi verso una cifra che non si vedeva da quasi diciassette anni. In vista dell’estrazione prevista per questo martedì 14 aprile, il jackpot ha raggiunto la soglia vertiginosa di 149,2 milioni di euro, stabilendo un nuovo primato mondiale per l’importo accumulato. Questa cifra astronomica segna il superamento del precedente record detenuto dalla vincita avvenuta a Bagnone, in provincia di Massa, il 22 agosto 2009, quando il montepremi si era fermato a 147,8 milioni di euro. Il traguardo odierno non rappresenta solo un numero, ma il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SuperEnalotto: jackpot da 149 milioni, è il nuovo record mondiale Superenalotto: jackpot da 146 milioni, il record mondiale staseraUn montepremi da 146,9 milioni di euro attende i partecipanti all’estrazione del Superenalotto prevista per questa sera, 9 aprile 2026. Superenalotto: jackpot a 149 milioni, 42mila vincitori ai cinque puntiL’estrazione del Superenalotto di questo sabato 11 aprile 2026 ha l’assenza dei premi massimi, lasciando spazio a vincite significative ha centrato... SUPERENALOTTO | Jackpot da record: il montepremi sale a 149,2 milioni, superata la storica vincita di Bagnone nel 2009. - facebook.com facebook SuperEnalotto, tre “5” centrati in Veneto per oltre 50mila euro tra Verona, Treviso e Padova. #Veneto #Treviso #Padova #Verona #Lotto x.com