Su guerra ed energia Magyar sarà come Orban

A Budapest, il nuovo ministro ha avviato una serie di ispezioni e controlli approfonditi all’interno di vari enti pubblici, con l’obiettivo di verificare eventuali irregolarità. Le operazioni sono state condotte con modalità che ricordano azioni di tipo militare, coinvolgendo numerosi funzionari e unità di controllo. Questa fase si inserisce in un quadro di intensificazione delle attività di verifica sulle strutture amministrative del paese.

A Budapest il fresco super vincitore Peter Magyar sta iniziando la caccia alle streghe. Piazzerà i suoi uomini con un blitz quasi militare in quanti più spazi possibili della pubblica amministrazione ungherese. Il regime change che non abbiamo visto (ancora?) in Iran lo vedremo in Ungheria. La discontinuità investirà moltissimi dossier anche di politica estera a partire dai rapporti con l’Unione Europea. Ma per quel che riguarda le relazioni con Russia ed Ucraina così come la gestione del dossier energia- neanche troppo sotto sotto ed al di là dei perentori proclami, ci sarà continuità con l’odiato Orban. L’Ungheria non ha problemi di energia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Su guerra ed energia Magyar sarà come Orban Conservatore e ambiguo su Kiev. Magyar punta a scalzare OrbánPéter Magyar è dato in netto vantaggio alle elezioni di domenica in Ungheria: il suo partito, fondato nel 2024, ha il 39% dei consensi. Leggi anche: "Ottimista sul risultato". Ungheria, Magyar in vantaggio su Orban Easter Ceasefire ANNOUNCED — NATO Says Ukraine Membership NOT Happening (For Now) Il fuori programma del biglietto sul palco di #Magyar: “Szijjarto è al ministero a bruciare carte”. #Ungheria x.com La responsabile della segreteria politica di FdI: «Con Magyar intesa su Ucraina e migranti» - facebook.com facebook