Nella serata, l’orchestra filarmonica di Stoccarda ha eseguito un concerto con la partecipazione di due musicisti, uno dei quali ha interpretato il Primo Concerto per pianoforte e orchestra di Ciajkovskij, composto tra il 1874 e il 1875. La performance ha visto un’intensa esecuzione degli ottoni e un coinvolgente intervento del pianoforte, richiamando uno dei brani più noti e frequentemente eseguiti nel repertorio classico.

Con la sontuosità degli ottoni e l’incedere degli accordi sulla tastiera del pianoforte, l’incipit del Primo Concerto per pianoforte e orchestra, che Ciajkovskij compose fra il 1874 e il ‘75, è tra i più famosi della storia della musica. E pensare che Nikolaj Rubinstejn, virtuoso pianista, gli aveva detto che quel concerto era banale, addirittura ‘ineseguibile’, quando poi è divenuto una pietra miliare. Proprio questo grande, straordinario affresco espressivo sarà al centro del concerto che la Stuttgart Philharmonic Orchestra terrà stasera alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena: a dirigerla sarà Nicolò Umberto Foron (che subentra al maestro Martin Rajna, impossibilitato per motivi di salute), con la presenza speciale, come solista, del pianista newyorkese Clayton Stephenson.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stuttgart Philharmonic Orchestra. Concerto con Foron e Stephenson

Concerto di Pasqua con coro e orchestra Fabio da BolognaSabato 28 marzo 2026 alle 21:15 avrà luogo il Concerto Di Pasqua organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S.

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Concert “Homage to Puccini and Italian Music”, 2 April 2026, at Auditorium Enrico Caruso, Gran Teatro Giacomo Puccini, Torre del Lago, with Plácido Domingo conducting the Festival Puccini Orchestra, joined by tenor Vittorio Grigolo. The concert features a pr facebook