Una petroliera cinese ha attraversato lo Stretto di Hormuz, nonostante le tensioni tra Iran e Stati Uniti. La regione è sotto attenzione internazionale a causa delle recenti tensioni e delle tensioni militari che coinvolgono il blocco delle rotte marittime. L’evento si verifica in un momento di crescente preoccupazione per la sicurezza delle vie di navigazione strategiche in quella zona.

Mentre continua il braccio di ferro fra Iran e Stati Uniti, una petroliera cinese è transitata nello Stretto di Hormuz. Secondo i dati di tracciamento marittimo, la nave Rich Starry, di proprietà cinese e battente bandiera del Malawi, ha completato il passaggio verso il Golfo dell’Oman, nonostante il blocco annunciato da Washington. Alla partita geopolitica, dunque, si aggiunge anche la sfida cinese. Petrolio iraniano verso la Cina. La tenuta delle forniture di petrolio per la Cina è garantita da un sistema di scorte e navi già in movimento. Secondo le società di monitoraggio, circa 38 milioni di barili di greggio iraniano si trovano su petroliere nei mari asiatici, con una concentrazione significativa al largo della costa cinese.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stretto di Hormuz tra le mine, petroliera cinese sfida il blocco: gli aggiornamenti

Iran, petroliera cinese sfida il blocco e attraversa lo Stretto di Hormuz. Gli Usa hanno respinto l'offerta di Teheran sull'uranioUna petroliera battente bandiera del Malawi ma di proprietà cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz.

Hormuz, nave petroliera cinese attraversa lo Stretto e sfida il blocco degli Stati UnitiLa petroliera 'Rich Starry', di proprietà cinese e con bandiera del Malawi, ha quasi completato l'attraversamento dello Stretto di Hormuz dopo il...

MEDIO ORIENTE | Petroliera cinese attraversa lo Stretto di Hormuz dopo il blocco Usa. Nyt, Trump boccia la proposta dell'Iran sullo stop di 5 anni ad arricchimento uranio. Axios, Rubio ospita colloqui diretti tra Israele e Libano. In agenda le ipotesi di cessate il - facebook.com facebook

"La chiusura in corso dello Stretto di Hormuz è estremamente dannosa, e il ripristino della libertà di navigazione è di fondamentale importanza per noi". Lo afferma la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza st x.com