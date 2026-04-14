Stretta regionale contro i Pfas | indagini a tappeto su cartiere tessile e concerie Barontini | Toscana all’avanguardia

La regione ha approvato una delibera per avviare indagini approfondite sulla presenza di Pfas nelle acque, nell’aria e nei rifiuti. Le attività coinvolgono diverse industrie, tra cui cartiere, tessili e concerie. La misura fa seguito a una decisione della giunta regionale, presa durante una riunione tenutasi il 13 aprile 2026. Il rappresentante regionale ha dichiarato che questa iniziativa colloca la Toscana all’avanguardia nella gestione delle contaminazioni.

FIRENZE – La Toscana accelera nella battaglia contro la contaminazione da Pfas. La giunta regionale, riunitasi il 13 aprile 2026, ha varato una delibera che dà il via a una massiccia indagine conoscitiva per tracciare la presenza di queste sostanze chimiche nelle acque, nell’aria e nei rifiuti. I Pfas, largamente impiegati nell’industria per le loro proprietà antiaderenti e idrorepellenti, rappresentano infatti un grave rischio per la salute e per gli ecosistemi a causa della loro estrema resistenza al degrado e alla facilità con cui si accumulano negli organismi viventi. I settori nel mirino e il ruolo di Arpat. L’obiettivo del provvedimento è creare una mappa dettagliata delle fonti inquinanti per arginare il problema alla radice.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Stretta regionale contro i Pfas: indagini a tappeto su cartiere, tessile e concerie. Barontini: “Toscana all’avanguardia” Indagini a tappeto su Cinturrino: i pm ascoltano i pusher arrestatiMilano, 3 marzo 2026 – Gli interrogatori di diversi testimoni sono attualmente al centro del lavoro che la Procura di Milano sta portando avanti in... Choc Metromare, lancio di sassi contro i mezzi in transito. Distrutti i vetri laterali, indagini a tappetoDue vetture del Metromare in servizio sul tratto di tracciato di Miramare (Rimini) hanno riportato il danneggiamento dei vetri laterali.