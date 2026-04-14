Giovedì si gioca la partita tra l’Aston Villa e il Bologna. La squadra italiana partirà per l’Europa con una formazione diversa rispetto alle ultime partite casalinghe. La trasferta si svolge in un contesto di stretti margini tra le squadre, e le condizioni delle strade influenzano le possibilità di viaggio. Il Bologna si prepara a affrontare l’impegno con un atteggiamento diverso rispetto alla routine di tutte le settimane.

Il calcio è un gioco di incastri, di suggestioni e a volte di imprese che sfidano la logica. E per il Bologna di Italiano, rinvigorito dai tre punti conquistati con il Lecce, la settimana che può riaprire una finestra sull’Europa assomiglia a un passaggio stretto, in alta quota, tra due pareti di roccia. Da una parte c’è l’ Europa League, con il ritorno dei quarti con l’ Aston Villa e l’annesso fardello dei due gol dell’andata da rimontare, dall’altra la rincorsa in campionato verso quel settimo posto che oggi, a +5, è proprietà privata dell’ Atalanta e che domenica per i rossoblù passerà dalla cruna dell’ago della trasferta sul campo di una Juve lanciata nella corsa per un posto in Champions.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Strade strette per l’Europa. Giovedì c’è l’Aston Villa. Ma il Bologna da viaggio ha tutto un altro passo

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Ezri Konsa Own Goal Disallowed | Aston Villa vs Bologna | UEFA Europa League 25/26

#Italiano: “Sono contento per Orsolini. Veniva da un periodo difficile. Aston Villa All’andata la gara è stata buona” x.com

Dopo la sconfitta nell’andata di Europa League contro l’Aston Villa (3-1), il Bologna si prepara al ritorno battendo il Lecce per 2-0 Protagonista Riccardo Orsolini, in campo per 90’, che prende una clamorosa traversa (che regala un tap-in facile a Freuler per - facebook.com facebook