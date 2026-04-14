Stop controllo a distanza e più supporto ai genitori Come cambia il lavoro nell' hub Amazon
Nell’hub Amazon di Passo Corese è stato firmato un accordo tra l’azienda e i sindacati, il primo nella storia del colosso dell’e-commerce. L’intesa prevede l’eliminazione del controllo a distanza sui lavoratori e un maggior supporto ai genitori tra le misure adottate. La firma rappresenta un cambiamento rispetto alle modalità di lavoro precedenti, con l’obiettivo di garantire maggiori tutele ai dipendenti.
Novità in vista per i lavoratori Amazon dell’hub di Passo Corese. Azienda e sindacati hanno firmato un accordo, il primo nella storia del colosso dell’e-commerce, che prevede maggiori tutele per i dipendenti con la regolamentazione di alcuni temi ritenuti fondamentali.L'accordo nell'hub AmazonTra.🔗 Leggi su Romatoday.it
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Amazon, accordo storico con i sindacati in Italia: dal “turno famiglia” al divieto di controlli a distanza, cosa cambia per i dipendenti«Il 9 aprile è accaduto qualcosa che, a nostro parere, ha una grandissima portata: abbiamo firmato il primo accordo sindacale nella storia di Amazon».