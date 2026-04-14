Stop controllo a distanza e più supporto ai genitori Come cambia il lavoro nell' hub Amazon

Nell’hub Amazon di Passo Corese è stato firmato un accordo tra l’azienda e i sindacati, il primo nella storia del colosso dell’e-commerce. L’intesa prevede l’eliminazione del controllo a distanza sui lavoratori e un maggior supporto ai genitori tra le misure adottate. La firma rappresenta un cambiamento rispetto alle modalità di lavoro precedenti, con l’obiettivo di garantire maggiori tutele ai dipendenti.