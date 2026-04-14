Il torneo WTA 500 di Stoccarda è iniziato martedì 14 aprile con due match che hanno visto protagoniste rispettivamente una giocatrice che ha vinto facilmente e un’altra che si è imposta dopo una lunga lotta. Le partite si sono svolte sulla terra battuta indoor e hanno mostrato alcune prestazioni significative, con momenti di tensione tra le atlete in campo.

Il tabellone principale del WTA 500 di Stoccarda ha preso il via martedì 14 aprile con due sfide che hanno subito l’impronta dei rispettivi dominatrici, lasciando spazio a momenti di tensione e a prestazioni di puro comando sulla terra battuta indoor. Le prime protagoniste hanno tracciato i sentieri per le fasi successive del torneo, tra esordi sofferti e vittorie lampo. L’atmosfera suggestiva della superficie indoor tedesca ha fatto da cornice al primo scontro, dove la vincitrice del prestigioso trofeo nel 2017, Siegemund, ha dovuto piegare una resistenza inaspettata. La tedesca si è trovata di fronte alla bulgara Tomova, entrata in gara come lucky loser al posto della polacca Frech, affrontando un percorso alterno che l’ha portata a perdere il primo set.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stoccarda WTA: Samsonova travolge e Siegemund vince dopo la lotta

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