Stentano le nuove uscite
Durante il fine settimana, le sale cinematografiche hanno registrato un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La maggior parte degli incassi è stata conquistata da
Week-end positivo per le sale (+10% rispetto ad analogo periodo 2025), sempre dominato da Super Mario Galaxy Il film (arrivato a quota 10.859.085 euro), ma non per merito delle nuove uscite. Tolto l'evento musicale BTS World Tour Arirang Live Viewing, quinto (con 282.443 euro), live del concerto della banda K-pop, bisogna scendere fino al sesto posto per trovare la prima new entry, ovvero la commedia horror Finché morte non ci separi 2 (voto 6) che di euro ne ha incassati 279.275. Con la stessa formula del primo film, ma raddoppiata: ora, accanto alla sempre efficace Samara Weaving, viene braccata anche la sorella Kathryn Newton, da sei famiglie dell'élite internazionale consacrate al demonio, in una riuscita lotta di classe splatter.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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