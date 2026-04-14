Stellantis Elkann | Anno difficile ma ci sono segnali di ripresa

Durante l’assemblea degli azionisti a Amsterdam, John Elkann ha dichiarato che il 2025 è stato un anno difficile per Stellantis, ma ha aggiunto che ci sono segnali di ripresa per il 2026. Elkann ha parlato di una forte resilienza del gruppo e di basi già stabilite per il ritorno alla crescita. La discussione si è concentrata sulla situazione finanziaria dell’azienda e sui piani futuri.

Stellantis archivia un 2025 definito “difficile”, ma guarda al 2026 con fiducia. A dirlo è John Elkann, intervenuto all’assemblea degli azionisti ad Amsterdam, parlando di “forte resilienza” e di basi già gettate per la ripresa del gruppo.“Nonostante le difficoltà di un anno di transizione.🔗 Leggi su Napolitoday.it Elkann, '2025 difficile ma forte resilienza Stellantis, gettate basi per ripresa'"Nonostante le difficoltà di un anno di transizione, Stellantis ha dimostrato una forte resilienza nel 2025 e ha gettato le basi per la sua ripresa.