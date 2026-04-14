Stefano Cantino promosso al ruolo di co-Ceo da Dolce&Gabbana

Stefano Cantino è stato promosso al ruolo di co-CEO di Dolce&Gabbana. Laureato in Scienze Politiche presso un’università italiana, ha lavorato in vari ruoli all’interno dell’azienda prima di questa nomina. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla stessa maison, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sui tempi di entrata in carica. La nomina si inserisce in un processo di riorganizzazione del vertice aziendale.

Monti e Cuzzilla per Terna, Di Foggia all’Eni, Mariani a.d. di Leonardo. Tutte le nuove nomine pubbliche Città della Scienza, sei startup nel coworking 4.0. Altre 4 postazioni disponibili, bando prorogato a luglio Salute 4.0, diabete sotto controllo con l’IA: Accu-Chek per il monitoraggio continuo del glucosio Stefano Cantino è nominato co-Ceo di Dolce&Gabbana. Laureato in Scienze Politiche all’Università di Torino, Cantino è entrato nella maison dopo aver maturato esperienze professionali in aziende come Prada, Louis Vuitton e Gucci, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità globale in ambiti commerciali, nella direzione comunicazione, marketing e corporate, fino a raggiungere incarichi di vertice, tra cui quello di Chief Executive Officer.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Dolce&Gabbana, Stefano Cantino nominato co-ceoStefano Cantino è stato nominato co-ceo di Dolce&Gabbana al fianco di Alfonso Dolce, presidente e amministratore delegato del Gruppo.