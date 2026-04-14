Starmer e il caos a Downing Street | il piano per gestire Trump

Il Primo Ministro britannico sta lavorando a una strategia per affrontare la presenza di Donald Trump, coinvolgendo un team di consiglieri con ruoli diversi. La gestione della figura dell'ex presidente degli Stati Uniti rappresenta una delle sfide più delicate nel rapporto tra i due paesi, mentre il governo cerca di trovare un equilibrio tra le esigenze politiche e le questioni di sicurezza. La situazione ha generato discussioni all’interno della cerchia di governo e tra gli alleati internazionali.

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer sta affrontando una delle sfide più complesse per il rapporto speciale tra Regno Unito e Stati Uniti, cercando di gestire la figura di Donald Trump attraverso un gruppo eterogeneo di consiglieri. Mentre le relazioni transatlantiche attraversano un periodo di forte instabilità, Downing Street si affida a una rete che spazia da esperti tecnici fino ad amici personali del leader laburista, tentando di adattarsi con riluttanza a una nuova realtà geopolitica dominata dal potere militare e dalla forza bruta. La struttura decisionale di Starmer appare attualmente frammentata, data l’assenza di un capo dello staff permanente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Starmer e il caos a Downing Street: il piano per gestire Trump Epstein Files, Downing Street nel caos: si dimette il capo comunicazione di Starmer, William rompe il silenzioLa pubblicazione dei nuovi Epstein Files continua a produrre onde d’urto che attraversano governi, diplomazie e famiglie reali. Leggi anche: Starmer, Trump discussed Russia-Ukraine, Iran after Geneva talks, Downing Street says