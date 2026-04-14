Stagione di Ensemble Locatelli al Donizetti in scena la Stravaganza barocca

Domenica 19 aprile alle 11, al Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti, si terrà il secondo concerto della stagione 2026 di Ensemble Locatelli, intitolato “Concerti stravaganti”. L’evento segue l’inaugurazione della stagione, che ha riscosso un buon riscontro di pubblico. La rassegna propone un repertorio barocco, concentrandosi su esecuzioni di pezzi considerati “stravaganti” per l’epoca.

Dopo il successo dell’inaugurazione, prosegue la Stagione 2026 di Ensemble Locatelli con il secondo appuntamento, “Concerti stravaganti”, in programma domenica 19 aprile alle 11 al Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti. Dopo un 2025 segnato dal consolidamento nazionale e dal debutto in importanti festival europei, la Stagione 2026 rafforza ulteriormente la propria identità: un progetto culturale stabile, riconosciuto dal Ministero della Cultura (ammissione al FUS), capace di coniugare ricerca musicologica, qualità artistica e forte radicamento territoriale. La rassegna si sviluppa da marzo a dicembre attraverso un calendario di appuntamenti vocali e strumentali che alternano grandi capolavori del repertorio barocco a rarità di grande interesse storico e musicale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Ensemble Locatelli, la nuova Stagione valorizza la musica barocca in città e provinciaL’Ensemble Locatelli presenta la Stagione 2026, realizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Donizetti, un nuovo capitolo nel percorso di...

Operetta, al Donizetti in scena “La Bajadera”La Stagione di Operette 2026 della Fondazione Teatro Donizetti prosegue domenica 29 marzo (ore 15.