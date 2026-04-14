Sportelli fuori uso del Cup dell' ospedale per un problema tecnico

Dal primo pomeriggio del 14 aprile, gli sportelli del Cup dell'ospedale sono rimasti fuori uso a causa di un guasto tecnico. La Asl di Pescara ha comunicato questa situazione tramite la propria pagina Facebook ufficiale, senza specificare i tempi di riparazione previsti o eventuali ripercussioni sui servizi offerti. La situazione è stata resa nota per informare i cittadini che si rivolgono agli sportelli per l'accesso ai servizi sanitari.