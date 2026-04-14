Sportelli fuori uso del Cup dell' ospedale per un problema tecnico
Dal primo pomeriggio del 14 aprile, gli sportelli del Cup dell'ospedale sono rimasti fuori uso a causa di un guasto tecnico. La Asl di Pescara ha comunicato questa situazione tramite la propria pagina Facebook ufficiale, senza specificare i tempi di riparazione previsti o eventuali ripercussioni sui servizi offerti. La situazione è stata resa nota per informare i cittadini che si rivolgono agli sportelli per l'accesso ai servizi sanitari.
La Asl di Pescara, attraverso la sua pagina Facebook ufficiale, ha fatto sapere che dal primo pomeriggio del 14 aprile è in corso un guasto tecnico agli sprotelli del Cup dell'ospedale.“Gli sportelli del Cup dell’ospedale di Pescara sono temporaneamente fuori servizio a causa di problemi tecnici.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Pos fuori uso all’ospedale di Novara, disagi agli sportelliIl guasto, non dipendente dall’ospedale, sta causando rallentamenti nelle operazioni di accettazione degli utenti.
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