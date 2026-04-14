Sport d’élite | Catanzaro ospita il summit tra calcio volley e rugby

Lunedì 27 aprile alle 16, nella sala convegni del Centro tecnico federale della LND a Catanzaro, si terrà un incontro dedicato alla preparazione fisica degli atleti di alto livello. L’evento coinvolgerà rappresentanti di calcio, volley e rugby, con un focus su aspetti scientifici legati alla preparazione atletica. La riunione si inserisce in un calendario di incontri dedicati allo sport d’élite e si svolge in un contesto di approfondimento tecnico e scientifico.

Il prossimo lunedì 27 aprile, alle ore 16, la sala convegni del Centro tecnico federale della LND a Catanzaro ospiterà un incontro di alto profilo scientifico dedicato alla preparazione fisica d’élite. L’evento, organizzato dall’AIAC regionale Calabria, si intitola La forza nell’alta qualificazione: confronto tra protocolli in diverse discipline e vedrà riuniti esperti provenienti dal mondo del calcio, del volley e del rugby per analizzare metodologie e schemi di allenamento. L’incrocio metodologico tra le discipline d’eccellenza. Il convegno punta a creare un ponte tecnico tra sport con esigenze fisiche differenti ma accomunate dalla necessità di prestazioni massime.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sport d’élite: Catanzaro ospita il summit tra calcio, volley e rugby Baseball, cricket, rugby e calcio: lo sport racconta il rapporto tra l’Italia e la cittadinanzaMentre la Nazionale italiana di calcio dovrà giocarsi le sue chance di tornare al Mondiale a fine marzo contro l’Irlanda del Nord, dopo due edizioni... Campionato maschile Serie A Elite di rugby: Petrarca Rugby vs Rangers Rugby Vicenza 1974Torna il più recente dei derby del Campionato di Rugby Serie A Elite 2025/2026: tutti allo Stadio Memo Geremia per sostenere la Squadra per il... SERIE C | PICERNO-COSENZA 3-1 #picerno #cosenza #sport - facebook.com facebook Atp Barcellona, Sonego LIVE alle 11 su Sky Sport Uno, poi Musetti #SkySport #Tennis #Sonego #Musetti x.com