Sparatoria in un liceo turco diversi feriti | si suicida l' attentatore

In Turchia, in una scuola superiore della provincia di Sanliurfa, un uomo ha aperto il fuoco provocando diversi feriti tra studenti e personale. Dopo aver iniziato la sparatoria, l’attentatore si è suicidato con la propria arma. La polizia ha intervenuto sul posto e sta svolgendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Non sono stati ancora resi noti i motivi alla base dell’episodio.

L’assalitore che ha iniziato a sparare dopo essere entrato in un liceo nel sud est della Turchia, in provincia di Sanliurfa, si è tolto la vita con la sua stessa arma. Lo ha dichiarato il governatore provinciale, Hasan Sildak, come riferisce l’emittente Ntv, aggiungendo che l'assalitore era nato nel 2007 ed era un ex studente della stessa scuola superiore. Durante la sparatoria 16 persone, soprattutto.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sparatoria in un liceo turco, diversi feriti: si suicida l'attentatore Sparatoria in un liceo turco, si suicida l'attentatoreL'assalitore che ha iniziato a sparare dopo essere entrato in un liceo nel sud est della Turchia, in provincia di Sanliurfa, si è tolto la vita con... Sparatoria in un liceo turco, studenti presi d’ostaggio: 16 feriti, l’attentatore si è suicidatoUn ex studente è entrato in una scuola superiore del Sud-Est della Turchia e ha sparato diversi colpi di fucile: 16 ragazzi sono rimasti feriti,... Turchia, sparatoria in un liceo: almeno 7 feriti. «Ci sono ostaggi» - facebook.com facebook Bari, tredicenni alle 3 di notte fuori dalla sala giochi della sparatoria: la Polizia chiama i genitori x.com