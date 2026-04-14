Sotheby’s punta sul 7% di rendimento per frenare le perdite nel lusso

Sotheby’s ha annunciato una novità nella sua strategia finanziaria, offrendo ai venditori un rendimento del 7% sui proventi delle vendite, che possono essere trattenuti fino a sei mesi dopo l’accordo. Questa misura mira a ridurre le perdite nel settore del lusso e a incentivare le vendite, modificando le modalità di gestione dei ricavi post-asta. La casa d’aste ha comunicato questa proposta come parte di un’operazione volta a migliorare la propria stabilità finanziaria.

La gestione finanziaria di Sotheby’s si sposta su terreni inediti, con la casa d’aste che propone ai venditori un rendimento del 7% per trattenere i proventi delle vendite fino a sei mesi dopo l’accordo. Questa mossa strategica mira a iniettare liquidità immediata in una società che ha registrato perdite al lordo delle imposte pari a 248 milioni di dollari nel 2024, in un momento di forte contrazione della domanda globale di beni di lusso. L’incrinatura del mercato del lusso tra tensioni geopolitiche e calo dei collezionisti. Il settore degli oggetti di alto valore sta attraversando una fase di rallentamento che non si percepiva dai tempi della pandemia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sotheby’s punta sul 7% di rendimento per frenare le perdite nel lusso Comunicato Stampa: ITALY SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY PRIMA IN ITALIA PER FATTURATO: OLTRE 38 MILIONI NEL 2025Un risultato che riflette non solo una performance commerciale solida, ma anche il consolidamento di un posizionamento Nel corso del 2025, la società... Emergenza voli, crisi senza precedenti. I voli azzerati, le perdite miliardarie, l’impatto sul turismo italianoRoma, 4 febbraio 2026 – La terza guerra del Golfo sta scatenando una crisi senza precedenti nel settore aereo e turistico. Argomenti più discussi: La Viking II del Comeback Special di Elvis torna sul mercato, e Sotheby’s punta al milione; Italy Sotheby’s International Realty, ricavi per oltre 38 mln nel 2025 (+68%); Sotheby’s Parigi: due Monet ritrovati guidano l’asta del centenario; Orologi, la più vasta e ricca collezione di Cartier all’asta da Sotheby’s. Juan Martín Cabezalero, 1633-1673, Ecce Homo, olio su tela, 103 x 83 cm, Catalogo Sotheby’s, 2015. Nell’osservare questa tela, risulta probabile una conoscenza da parte del pittore spagnolo dell'opera di Antoon van Dyck, grazie alla presenza di alcune op - facebook.com facebook