Il bullismo rappresenta un’esperienza dolorosa che molte persone affrontano in silenzio, vivendo momenti di paura e insicurezza. Spesso, chi subisce queste situazioni si trova a dover fare i conti con emozioni intense e difficoltà nel trovare il supporto adeguato. Il percorso di chi si riscopre vittima si snoda tra momenti di sofferenza e tentativi di superare il trauma, senza che tutto questo venga sempre riconosciuto pubblicamente.

Sopravvivere al bullismo è un cammino tortuoso, un’esperienza spesso silenziosa che solo chi attraversa può comprendere fino in fondo. Se si sta vivendo questo dolore, ciò che si prova non è sbagliato perché ogni persona è degna di rispetto. La paura è il primo ostacolo ed è riconducibile al timore di parlare, di essere giudicato o di non essere creduto. Tutto questo trasforma luoghi che dovrebbero essere sicuri in spazi ostili. In questi momenti ci si sente intrappolati, costretti a farsi ‘piccoli’ per sopravvivere. Ma non è così che deve andare, e soprattutto non bisogna sentirsi in colpa. Il bullismo cerca di farti dubitare del tuo valore, ma gli insulti o l’esclusione non definiscono mai ‘chi sei’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sopravvivere al bullismo: percorso tra paura e rinascita

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