Dopo il referendum sulla giustizia e le tensioni all’interno del governo, i sondaggi politici mostrano una diminuzione dei consensi per la Lega e un calo anche per Fratelli d’Italia. Nel frattempo, il Partito Democratico non sembra aver beneficiato di questa situazione, mantenendo una posizione stabile rispetto ai mesi precedenti. La situazione rimane fluida, con poche variazioni tra i principali schieramenti politici.

Dopo lo scossone conseguente al referendum sulla giustizia e al terremoto interno al governo, nei sondaggi torna una sostanziale stabilità tra tutti i principali partiti. L’unica vera novità della settimana è il calo della Lega che permette ad Avs di staccare il Carroccio. Pochi, per il resto, i movimenti. Prosegue però il calo di Fratelli d’Italia, che continua a perdere consensi nel confronto rispetto a due settimane fa nella rilevazione di Swg per il TgLa7. Nonostante questa flessione, comunque, il Pd non riesce ad approfittarne continuando a perdere consensi e tornando al di sotto del 22%. In calo anche Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia in calo ma il Pd non ne approfitta.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, tracollo della Lega mentre continua il calo di Fratelli d’Italia ma il Pd non ne approfitta

Sondaggi politici, continua il calo di Fratelli d’Italia: risalgono Pd e LegaDopo il referendum sulla giustizia, i sondaggi continuano a mostrare importanti movimenti tra i partiti di testa.

Sondaggi politici, Pd e M5S in crescita: Fratelli d’Italia stabile, Lega recupera ma resta dietro FIIl Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle guadagnano consensi nell’ultima Supermedia dei sondaggi per Sky Tg24, mentre Fratelli d’Italia resta...